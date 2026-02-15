«Швидка» злетіла зі слизької дороги в Харківській області (фото)
Бригаді екстреної допомоги вночі 14 лютого знадобилася допомога рятувальників.
В Ізюмі медики виїхали на виклик та надали допомогу пацієнтові. Повертаючись, автомобіль рухався у складних погодних умовах — ожеледиця та дощ значно ускладнювали дорожню обстановку, до того ж вулиця була вузькою, інформують у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Внаслідок заносу машина злетіла з проїжджої частини. На допомогу оперативно прибули працівники ДСНС. Вони витягнули “швидку”, після чого бригада продовжила службу.
Як повідомляла МГ «Об’єктив», у Харківській області через різке потепління почав інтенсивно танути сніг. 14 лютого це призвело до підтоплень приватних домоволодінь, присадибних ділянок та окремих ділянок доріг у містах Ізюм, Барвінкове, Південне, а також у селищах Зачепилівка, Сахновщина, Пересічне та селі Піщанка. Для відкачування води рятувальники залучили мотопомпи, спецтехніку ДСНС та комунальну техніку.
