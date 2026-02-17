Live

Сніг, дощ і сильний вітер: жителів Харківщини попередили про небезпечну погоду

Суспільство 13:07   17.02.2026
Вікторія Яковенко
У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області завтра, 18 лютого.

«Вдень 18 лютого по місту та області очікуються значні опади (сніг, дощ), ожеледь, пориви вітру, 15 – 20 м/с. На дорогах ожеледиця», – зазначили синоптики.

Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий. Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає: у середу в Україну завітає південний циклон.

«Цього разу його траєкторія пролягатиме трохи південніше, тому захід та північ 18-го лютого він зачепить, але, сподіваюсь, не надто сильними опадами. Хоча сніг, ожеледиця та рвучкий вітер завтра тут очікуються. У східних областях також буде складна погода, проте переважно дощ», – пише Діденко.

За її даними, температура повітря найближчої ночі -5-9 градусів.

«Найближчим часом ще побудуть коливання слабших-помірних морозів. Проте стійкіше потепління до відлиги і до «плюсів» очікується з 22-23 лютого», – прогнозує синоптикиня.

