Що відбувається в енергетиці України вранці 27 січня: дані Міненерго
Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив, що внаслідок обстрілів 27 січня знеструмлені абоненти в Харківській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Вночі російська армія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. Окрім удару РСЗВ “Торнадо” та “шахедів” по об’єктах енергетики в Харкові був масштабний наліт на Одесу. За даними президента Володимира Зеленського, це місто атакувало пів сотні ударних БпЛА. “Прильоти” були й по житлових будинках, є руйнування та десятки поранених.
“Унаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі на Харківщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація, щоб якомога швидше повернути електропостачення, – заявив перший заступник міністра енергетики України Некрасов. – У Києві та Київській області ситуація залишається напруженою. Дефіцит електричної енергії все ще значний. Ми вимушено застосовуємо екстрені відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації роботи енергетичної системи. По всій країні діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення”.
Серед регіонів, де 27 січня діють аварійні відключення – Харківська область.
“Головна причина вимушених відключень сьогодні – це наслідки нічних обстрілів ворогам українських електростанцій та підстанцій систем передачі розподілу електричної енергії”, – наголосив Артем Некрасов.
Він закликав громадян України споживати електроенергію максимально раціонально. Це реально допоможе системі вистояти.
