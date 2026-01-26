Без світла 80% Харкова та області. Синєгубов повідомив, чим атакувала армія РФ

Близько 80% Харкова та області зараз без електропостачання, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він повідомив, що у регіоні діють аварійні графіки відключень.

“Під ударами була наша енергетика. Є досить серйозні ушкодження. Зараз всі бригади працюють на місцях, щоб оперативно ліквідувати наслідки. Частина Харкова без електропостачання. По області так само застосовані аварійні графіки відключень. Наразі працюємо цілодобово, щоб усунути оперативні наслідки”, – зазначив Синєгубов.

За його даними, Харків увечері зазнав комбінованої атаки – попередньо, з РСЗВ «Торнадо-С» та безпілотниками типу «Шахед».

Нагадаємо, вибухи лунали у Харкові з 19:17. За даними мера Ігоря Терехова, Харків зазнав ракетного удару – росіяни атакували енергооб’єкт. В Індустріальному районі одне з влучань припало по будівлі ліцею, там виникла пожежа, також пошкоджені 16 багатоповерхових будинків. Відомо про двох постраждалих. За даними облпрокуратури, поранення отримав охоронець ліцею, ще одна працівниця зазнала гострого стресу. У метрополітені повідомили, що був припинений рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями. Пізніше в мерії підтвердили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі у Харкові спостерігаються перебої у роботі пасажирського електротранспорту.

Уранці 26 січня мер Ігор Терехов повідомив, що ситуація з енергетикою напружена. Він також наголосив, що від інших міст Харків не відрізняється.