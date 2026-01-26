Без света 80% Харькова и области. Синегубов сообщил, чем атаковала армия РФ

Около 80% Харькова и области в настоящее время без электроснабжения, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он сообщил, что в регионе действуют аварийные графики отключений.

«Под ударами оказалась наша энергетика. Есть довольно серьезные повреждения. Сейчас все бригады работают на местах, чтобы оперативно ликвидировать последствия. Часть Харькова без электроснабжения. По области также применены аварийные графики отключений. Сейчас работаем круглосуточно, чтобы устранить оперативные последствия», — отметил Синегубов.

По его данным, Харьков вечером подвергся комбинированной атаке — предварительно, из РСЗО «Торнадо-С» и беспилотниками типа «Шахед».

Напомним, взрывы гремели в Харькове с 19:17. По данным мэра Игоря Терехова, Харьков подвергся ракетному удару — россияне атаковали энергообъект. В Индустриальном районе одно из попаданий пришлось по зданию лицея, там возник пожар, также повреждены 16 многоэтажных домов. Известно о двоих пострадавших. По данным облпрокуратуры, ранения получил охранник лицея, еще одна работница — острый стресс. В метрополитене сообщили, что было приостановлено движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям. Позже в мэрии подтвердили, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме в Харькове наблюдаются перебои в работе пассажирского электротранспорта.

Утром 26 января мэр Игорь Терехов сообщил, что ситуация с энергетикой напряжённая. Он также подчеркнул, что от других городов Харьков не отличается.