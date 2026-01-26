Без света 80% Харькова и области. Синегубов сообщил, чем атаковала армия РФ
Около 80% Харькова и области в настоящее время без электроснабжения, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он сообщил, что в регионе действуют аварийные графики отключений.
«Под ударами оказалась наша энергетика. Есть довольно серьезные повреждения. Сейчас все бригады работают на местах, чтобы оперативно ликвидировать последствия. Часть Харькова без электроснабжения. По области также применены аварийные графики отключений. Сейчас работаем круглосуточно, чтобы устранить оперативные последствия», — отметил Синегубов.
По его данным, Харьков вечером подвергся комбинированной атаке — предварительно, из РСЗО «Торнадо-С» и беспилотниками типа «Шахед».
Напомним, взрывы гремели в Харькове с 19:17. По данным мэра Игоря Терехова, Харьков подвергся ракетному удару — россияне атаковали энергообъект. В Индустриальном районе одно из попаданий пришлось по зданию лицея, там возник пожар, также повреждены 16 многоэтажных домов. Известно о двоих пострадавших. По данным облпрокуратуры, ранения получил охранник лицея, еще одна работница — острый стресс. В метрополитене сообщили, что было приостановлено движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям. Позже в мэрии подтвердили, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме в Харькове наблюдаются перебои в работе пассажирского электротранспорта.
Утром 26 января мэр Игорь Терехов сообщил, что ситуация с энергетикой напряжённая. Он также подчеркнул, что от других городов Харьков не отличается.
Читайте также: «Такой интенсивности атак Харьков не видел давно» — Терехов о прошлой неделе
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, новости Харькова, Олег Синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Без света 80% Харькова и области. Синегубов сообщил, чем атаковала армия РФ», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 января 2026 в 23:08;