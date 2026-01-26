«Такой интенсивности атак Харьков не видел давно» — Терехов о прошлой неделе

Live

Общество 14:19   26.01.2026
Виктория Яковенко
На прошлой неделе враг обстрелял Харьков 35 раз. Мэр Игорь Терехов отмечает: по городу били ракеты, КАБы, БпЛА и РСЗО.

«Такой интенсивности вражеских атак, как на прошлой неделе, Харьков не видел уже давно. Особенно тяжела была ночь с пятницы на субботу, когда враг выпустил по городу сразу 25 «Шахедов». Есть 46 пострадавших, среди них — двое детей. К сожалению, одну женщину спасти не удалось», — отметил мэр.

По данным Терехова, под вражеским ударом оказались Немышлянский, Индустриальный, Киевский и Холодногорский районы. Оккупанты били по энергетике, пострадали бизнес и транспортная инфраструктура.

«Чрезвычайно серьезные разрушения получили жилой фонд – как многоквартирные дома, так и частный сектор. Поэтому мы сразу принялись закрывать выбитые окна и контуры построек. Работы на крышах технически сложнее и еще продолжаются, но делаем все возможное, чтобы сохранить тепло в домах, учитывая аномальные морозы», — пишет мэр.

За неделю продолжительность воздушных тревог в Харькове составила около 86 часов. Это на 50 часов меньше, чем по области, но напряжение и уровень опасности все равно остаются колоссальными, подчеркнул Терехов.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ситуация с энергетикой напряжённая. Он также подчеркнул, что Харьков от других городов не отличается.

