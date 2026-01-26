«Молнии» по выходным — Терехов о тактике РФ в терроре Харькова (видео)
Харьковский городской голова Игорь Терехов 26 января по просьбе МГ «Объектив» прокомментировал налеты БпЛА «Молния» на город по выходным — такая тенденция фиксируется уже вторую неделю.
Накануне, 25 января, по Харькову в течение дня ударили сразу несколько беспилотников. На видео зафиксировали, в том числе прицельные «прилеты» по жилым многоэтажкам.
«Было одно попадание в частный жилой дом, это было первое попадание. Кроме этого, был неразорвавшийся дрон, он попал возле многоэтажных жилых домов. К счастью, никто не пострадал. И кроме этого, было два попадания: это многоэтажка, расположенная в Киевском районе города Харькова», — напомнил хронику событий Игорь Терехов.
Незадолго до того, как мэр дал этот комментарий, очередную «Молнию» сбили на подлете к городу — неподалеку от Северной Салтовки.
«Что касается тактики, то так мы видим сегодня, что выходной день, воскресенье, когда люди находятся в своих домах, в своих квартирах – прямое попадание в жилые дома, многоэтажные жилые дома. Результат — это выбитые окна как минимум. Как максимум – это конструктивы, которые повреждены. Кроме этого, один человек (в воскресенье — Ред.) получил ранения, он проходил мимо дома, в который попала «молния». Это простой терроризм, я уже давал такую оценку», — прокомментировал мэр Харькова.
- Категории: Оригинально, Происшествия, Харьков; Теги: молнии, новости Харькова, терехов, террор;
- • Дата публикации материала: 26 января 2026 в 11:58;