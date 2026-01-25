Как выглядит квартира раненой после удара БпЛА по многоэтажке в Харькове
В результате попадания БпЛА по 9-этажному дому осколочные ранения получила жительница Киевского района, сообщили в Нацполиции.
25 января россияне направляли ударные беспилотники по Харькову. В результате попадания в квартиру в многоэтажке в Киевском районе пострадала местная жительница 79 лет. Женщину с ранениями госпитализировали.
Многоэтажный жилой дом из-за удара российского дрона поврежден.
Это уже четвертый удар БпЛА с начала суток. Первый удар БпЛА типа «Шахед» зафиксировали в Холодногорском районе около 4:30 утра. Второй взрыв прозвучал в Индустриальном районе в 8:55 утра. Третий удар зафиксировали в 12:45 в Слободском районе — дрон влетел в частный жилой дом, из-за чего всполохнул пожар.
