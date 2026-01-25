Як виглядає квартира пораненої після влучання БпЛА у будинок у Харкові

Внаслідок влучення БпЛА по 9-поверховому будинку осколкові поранення отримала мешканка Київського району, повідомили у Нацполіції.

25 січня росіяни скеровували ударні безпілотники по Харкову. Внаслідок влучання в квартиру в багатоповерхівці в Київському районі постраждала місцева жителька 79 років. Жінку з пораненнями ушпиталили.

Багатоповерховий житловий будинок через удар російського дрона пошкоджений.

Це вже четвертий удар БПЛА з початку доби. Перший удар БпЛА типу “Шахед” зафіксували у Холодногірському районі близько 4:30 ранку. Другий вибух пролунав в Індустріальному районі о 8.55 ранку. Третій удар зафіксували о 12:45 у Слобідському районі – дрон влетів у приватний житловий будинок, через що спалахнула пожежа.