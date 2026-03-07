Новини Харкова – головне 7 березня: приліт по багатоповерхівці, нові вибухи

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

03:03

По Харкову влучив “шахед”, на місці “прильоту” ракети шукають людей під завалами

Повітряна атака на Харків триває. Близько третьої години ночі в місті пролунав ще один вибух. Мер Ігор Терехов повідомив про удар “шахеда” по Київському району.

У тому ж районі російська ракета зруйнувала багатоповерхівку. Під завалами – люди, на місці – пожежа та рятувальна операція. Відомо про сімох постраждалих.

“Трьох людей госпіталізували з травмами. Зокрема, у лікарні – 11 річний хлопчик. Ще четверо людей отримали медичну допомогу на місці, серед них – 17-річна дівчина, яка зазнала гострої реакції на стрес”, – поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Інформація оновлюється тут.

02:27

“Приліт” по багатоповерхівці в Харкові

Вночі Харків став одним із об’єктів масованої повітряної атаки РФ. Починаючи орієнтовно з 01:34, у місті пролунала серія вибухів. Спочатку були удари ракетами, повідомили Повітряні сили ЗСУ, а також керівництво міста й області. Слідом почався наліт “шахедів”. Наразі відомо, що під ударами був Київський район Харкова. Один із “прильотів” припав по багатоповерховому житловому будинку.

“Підтверджено пряме влучання балістикою по багатоповерхівці у Київському районі. Значні руйнування, пожежа, під завалами можуть знаходитися люди”, – написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: відомо, що постраждала дитина – 11-річний хлопчик.

Станом на 02:27 масована повітряна атака на Україну триває, на Харків летять “шахеди”, також оголошена тривога через загрозу балістики.