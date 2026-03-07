Фото зруйнованого ракетою будинку в Харкові: під завалами ймовірно дитина

Начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував кадри з місця “прильоту” по багатоповерховому будинку в Харкові. За останніми даними, під завалами може бути десять людей.

Доповнено о 04:13. “Сьогодні вночі ворог завдав ракетних ударів по Харкову. Одне з влучань сталося у житлову п’ятиповерхівку в Київському районі міста. Внаслідок обстрілу зруйновано під’їзд з 1-го по 5-й поверхи, а також конструкції квартир четвертого та п’ятого поверхів сусіднього будинку. Є загоряння конструктивних елементів. З-під завалів деблоковано тіло загиблої людини. Попередньо постраждало 10 осіб, з них двоє дітей. Врятовано чотирьох людей. Під завалами ще можуть знаходитись люди. Тривають роботи з ліквідації пожежі та пошуково-рятувальні роботи”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

03:58. “На цю хвилину відомо про 10 постраждалих, серед яких два хлопчики 11 та 6 років. Також серед постраждалих 17-річна дівчина. Внаслідок ворожого обстрілу відбулась руйнація під’їзду житлового пʼятиповерхового будинку та руйнування двох поверхів сусіднього будинку. На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати 10 людей, серед яких дитина“, – написав Синєгубов.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала в місті, починаючи з 01:34 ночі 7 березня. Атакували балістикою, підтвердив мер. Слідом був “приліт” “шахеда”. Відомо, що атакували Київський район міста. У тому числі — було пряме влучення ракетою по багатоповерхівці . Будинок суттєво зруйнований, на місці пожежа, розбирають завали. На місці “прильоту” мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що також пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Був також удар “шахеда” по Основянському району міста – по промзоні.