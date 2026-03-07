П’ятеро людей знаходяться під завалами – Терехов на місці “прильоту” в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов уночі 7 березня приїхав на місце “прильоту” по багатоповерхівці в Київському районі. Він повідомив останні дані щодо наслідків нічних ударів.

“Було пряме влучання ракети в багатоповерховий житловий будинок, практично зруйнований житловий будинок. На теперішній час ми маємо сім людей (за даними ХОВА вже 10 – Ред.), які отримали поранення. Крім цього, попередньо п’ятеро людей знаходяться під завалами, тривають рятувальні роботи, пошукові рятувальні роботи. Крім цього, було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури і поряд розташований житловий будинок”, – розповів Терехов.

Відео: Харків 1654

Нагадаємо, серія вибухів пролунала в місті, починаючи з 01:34 ночі 7 березня. Атакували балістикою, підтвердив мер. Слідом був “приліт” “шахеда”. Відомо, що атакували Київський район міста. У тому числі – було пряме влучання ракетою по багатоповерхівці. Будинок суттєво зруйнований, на місці пожежа, розбирають завали. Серед постраждалих – 11-річна дитина.