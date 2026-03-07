Пять человек находятся под завалами — Терехов на месте «прилета» в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов ночью 7 марта приехал на место «прилета» по многоэтажке в Киевском районе. Он сообщил последние данные о последствиях ночных ударов.
«Было прямое попадание ракеты в многоэтажный жилой дом, практически разрушен жилой дом. В настоящее время мы имеем семь человек, получивших ранения (по данным ХОВА уже 10 — Ред.). Кроме этого, предварительно пять человек находятся под завалами, продолжаются спасательные работы, поисковые спасательные работы. Кроме того, был поврежден объект критической инфраструктуры и рядом расположенный жилой дом», — рассказал Терехов.
Видео: Харків 1654
Напомним, серия взрывов прогремела в городе, начиная с 01:34 ночи 7 марта. Атаковали баллистикой, подтвердил мэр. Следом был «прилет» «Шахеда». Известно, что атаковали Киевский район города. В том числе — было прямое попадание ракетой по многоэтажке. Дом существенно разрушен, на месте пожар, разбирают завалы. Среди пострадавших — 11-летний ребенок.
