Live

Пять человек находятся под завалами — Терехов на месте «прилета» в Харькове

Происшествия 03:38   07.03.2026
Оксана Горун
Пять человек находятся под завалами — Терехов на месте «прилета» в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов ночью 7 марта приехал на место «прилета» по многоэтажке в Киевском районе. Он сообщил последние данные о последствиях ночных ударов.

«Было прямое попадание ракеты в многоэтажный жилой дом, практически разрушен жилой дом. В настоящее время мы имеем семь человек, получивших ранения (по данным ХОВА уже 10 — Ред.). Кроме этого, предварительно пять человек находятся под завалами, продолжаются спасательные работы, поисковые спасательные работы. Кроме того, был поврежден объект критической инфраструктуры и рядом расположенный жилой дом», — рассказал Терехов.

Видео: Харків 1654

Напомним, серия взрывов прогремела в городе, начиная с 01:34 ночи 7 марта. Атаковали баллистикой, подтвердил мэр. Следом был «прилет» «Шахеда». Известно, что атаковали Киевский район города. В том числе — было прямое попадание ракетой по многоэтажке. Дом существенно разрушен, на месте пожар, разбирают завалы. Среди пострадавших — 11-летний ребенок.

Читайте также: 500 защитников свободны; прилет под Харьковом и потепление – итоги 6 марта

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрывы гремят в Харькове, атакуют баллистикой, есть пострадавший (обновлено)
Взрывы гремят в Харькове, атакуют баллистикой, есть пострадавший (обновлено)
07.03.2026, 02:20
В Харькове ракета разрушила многоэтажку, есть погибшая, люди под завалами
В Харькове ракета разрушила многоэтажку, есть погибшая, люди под завалами
07.03.2026, 04:26
Взрыв прогремел в Харькове — россияне ударили БпЛА вечером 6 марта
Взрыв прогремел в Харькове — россияне ударили БпЛА вечером 6 марта
06.03.2026, 20:41
Новости Харькова — главное 7 марта: прилет по многоэтажке, погибшая, завалы
Новости Харькова — главное 7 марта: прилет по многоэтажке, погибшая, завалы
07.03.2026, 04:36
500 защитников свободны; прилет под Харьковом и потепление – итоги 6 марта
500 защитников свободны; прилет под Харьковом и потепление – итоги 6 марта
06.03.2026, 23:00
Фото разрушенного ракетой дома в Харькове: под завалами вероятно ребенок
Фото разрушенного ракетой дома в Харькове: под завалами вероятно ребенок
07.03.2026, 04:13

Новости по теме:

07.03.2026
В Харькове ракета разрушила многоэтажку, есть погибшая, люди под завалами
07.03.2026
Фото разрушенного ракетой дома в Харькове: под завалами вероятно ребенок
07.03.2026
Пять человек находятся под завалами — Терехов на месте «прилета» в Харькове
27.02.2026
Вторую погибшую нашли под завалами на Харьковщине — ГСЧС
26.02.2026
Девушку в Харькове спасли из-под завалов ночью: четыре дома уничтожены (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пять человек находятся под завалами — Терехов на месте «прилета» в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 марта 2026 в 03:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов ночью 7 марта приехал на место «прилета» по многоэтажке в Киевском районе. Он сообщил последние данные о последствиях ночных ударов".