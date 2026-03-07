Live

Фото разрушенного ракетой дома в Харькове: под завалами вероятно ребенок

Происшествия 04:13   07.03.2026
Оксана Горун
Фото разрушенного ракетой дома в Харькове: под завалами вероятно ребенок

Начальник ХОВА Олег Синегубов и ГСЧС опубликовали кадры с места «прилета» по многоэтажному дому в Харькове. По последним данным, под завалами может быть десять человек.

Дополнено в 04:13. «Сегодня ночью враг нанес ракетные удары по Харькову. Одно из попаданий произошло в жилую пятиэтажку в Киевском районе города. В результате обстрела разрушен подъезд с 1-го по 5-й этажи, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома. Имеется возгорание конструктивных элементов. Из-под завалов деблокировано тело погибшего человека. Предварительно пострадали 10 человек, из них двое детей. Спасены четыре человека. Под завалами еще могут находиться люди. Продолжаются работы по ликвидации пожара и поисково-спасательной работе», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

03:58. «На эту минуту известно о десяти пострадавших, среди которых два мальчика 11 и шести лет. Также среди пострадавших – 17-летняя девушка. В результате вражеских обстрелов произошло разрушение подъезда жилого пятиэтажного дома и разрушение двух этажей соседнего дома. На месте удара продолжается поисково-спасательная операция. По предварительной информации, под завалами могут находиться 10 человек, среди которых ребенок», — написал Синегубов.

прилет по многоэтажке в Харькове 7 марта 2026

Напомним, серия взрывов прогремела в городе, начиная с 01:34 ночи 7 марта. Атаковали баллистикой, подтвердил мэр. Следом был «прилет» «Шахеда». Известно, что атаковали Киевский район города. В том числе — было прямое попадание ракетой по многоэтажке. Дом существенно разрушен, на месте пожар, разбирают завалы. На месте «прилета» мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что также поврежден объект критической инфраструктуры. Был также удар «Шахеда» по Основянском району города — по промзоне.

прилет по многоэтажке в Харькове 7 марта 2026 14

прилет по многоэтажке в Харькове 7 марта 2026 12

прилет по многоэтажке в Харькове 7 марта 2026 13

прилет по многоэтажке в Харькове 7 марта 2026 11

прилет по многоэтажке в Харькове 7 марта 2026 10

прилет по многоэтажке в Харькове 7 марта 2026 9

прилет по многоэтажке в Харькове 7 марта 2026 2

прилет по многоэтажке в Харькове 7 марта 2026 3

прилет по многоэтажке в Харькове 7 марта 2026 5

прилет по многоэтажке в Харькове 7 марта 2026 6

прилет по многоэтажке в Харькове 7 марта 2026 7

прилет по многоэтажке в Харькове 7 марта 2026 8

Автор: Оксана Горун
