Поджег дом любимой из-за ревности: инцидент под Харьковом (фото)
Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, поджег дом своей сожительницы.
Событие произошло в поселке Песочин, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Между мужчиной и женщиной, с которой он находился в отношениях, возник конфликт на почве ревности. Во время ссоры злоумышленник угрожал физической расправой и поджогом дома. А через день, после очередного конфликта и телефонных угроз, правонарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, реализовал свой умысел и поджег жилой дом», — выяснили правоохранители.
В результате пожара дом полностью уничтожен. Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении в умышленном уничтожении имущества. Если вину докажут, 47-летнему мужчине грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.
Напомним, в Харькове правоохранители подозревают женщину в убийстве возлюбленного. По версии следствия, пара распивал спиртные напитки, однако начали ссориться на почве ревности. В ходе конфликта женщина ударила любимого ножом в живот, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Его госпитализировали, однако спасти не смогли – мужчина скончался в больнице.
• Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 12:36;