Поджег дом любимой из-за ревности: инцидент под Харьковом (фото)

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, поджег дом своей сожительницы.

Событие произошло в поселке Песочин, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Между мужчиной и женщиной, с которой он находился в отношениях, возник конфликт на почве ревности. Во время ссоры злоумышленник угрожал физической расправой и поджогом дома. А через день, после очередного конфликта и телефонных угроз, правонарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, реализовал свой умысел и поджег жилой дом», — выяснили правоохранители.

В результате пожара дом полностью уничтожен. Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении в умышленном уничтожении имущества. Если вину докажут, 47-летнему мужчине грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

