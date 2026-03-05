Live

В Харькове пьяная женщина могла зарезать сожителя из-за ревности

Происшествия 11:17   05.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове пьяная женщина могла зарезать сожителя из-за ревности

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что событие произошло в ночь на 4 марта в Слободском районе Харькова. По предварительной информации, женщина убила своего любимого из-за ревности.

Как установили правоохранители, пара распивала спиртные напитки, однако начали ссориться на почве ревности. В ходе конфликта женщина ударила любимого ножом в живот. Его госпитализировали, однако спасти не смогли – мужчина умер в больнице.

«Правонарушительница задержана в порядке статьи 208 УПК Украины. Следователи ОП №2 ХРУП №1 при процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины», – отметили копы.

Женщина убила своего сожителя

Теперь женщине грозит от семи до десяти лет тюрьмы.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
