В Харькове пьяная женщина могла зарезать сожителя из-за ревности
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что событие произошло в ночь на 4 марта в Слободском районе Харькова. По предварительной информации, женщина убила своего любимого из-за ревности.
Как установили правоохранители, пара распивала спиртные напитки, однако начали ссориться на почве ревности. В ходе конфликта женщина ударила любимого ножом в живот. Его госпитализировали, однако спасти не смогли – мужчина умер в больнице.
«Правонарушительница задержана в порядке статьи 208 УПК Украины. Следователи ОП №2 ХРУП №1 при процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины», – отметили копы.
Теперь женщине грозит от семи до десяти лет тюрьмы.
Читайте также: Что в обстрелах РФ вызывает у Терехова «определенное беспокойство»
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове пьяная женщина могла зарезать сожителя из-за ревности», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 марта 2026 в 11:17;