Убийство в Лозовой: женщина во время ссоры зарезала мужа
Фото: Харьковская областная прокуратура
В Харьковской области женщина смертельно ударила собственного мужа ножом в живот.
Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, 9 августа в одном из домов в Лозовой собралась компания из трех человек, чтобы «расслабиться». Выпившие супруги пришли в гости к своей знакомой. Во время застолья между мужчиной и женщиной возник конфликт.
Подозреваемая схватила кухонный нож и ударила им мужа в живот. От полученного ранения потерпевший погиб на месте.
37-летней женщине сообщили о подозрении в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УКУ).
Читайте также: Бросил гранату за воротник: на Харьковщине пьяный мужчина чуть не убил сестру
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Убийство в Лозовой: женщина во время ссоры зарезала мужа»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 12:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области женщина смертельно ударила собственного мужа ножом в живот.".