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Убийство в Лозовой: женщина во время ссоры зарезала мужа

Происшествия 12:23   21.08.2023
Виктория Яковенко
Убийство в Лозовой: женщина во время ссоры зарезала мужа Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области женщина смертельно ударила собственного мужа ножом в живот.

Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, 9 августа в одном из домов в Лозовой собралась компания из трех человек, чтобы «расслабиться». Выпившие супруги пришли в гости к своей знакомой. Во время застолья между мужчиной и женщиной возник конфликт.

Подозреваемая схватила кухонный нож и ударила им мужа в живот. От полученного ранения потерпевший погиб на месте.

37-летней женщине сообщили о подозрении в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 12:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области женщина смертельно ударила собственного мужа ножом в живот.".