Убийство в Лозовой: женщина во время ссоры зарезала мужа

В Харьковской области женщина смертельно ударила собственного мужа ножом в живот.

Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, 9 августа в одном из домов в Лозовой собралась компания из трех человек, чтобы «расслабиться». Выпившие супруги пришли в гости к своей знакомой. Во время застолья между мужчиной и женщиной возник конфликт.

Подозреваемая схватила кухонный нож и ударила им мужа в живот. От полученного ранения потерпевший погиб на месте.

37-летней женщине сообщили о подозрении в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УКУ).