Бросил гранату за воротник: на Харьковщине пьяный мужчина чуть не убил сестру
40-летнего жителя Харьковщины подозревают в попытке подорвать сестру.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в селе Лебяжье Красноградского района злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта забросил приведенную в боевую готовность гранату «РГД-5» за воротник сестре. Пострадавшая успела достать и отбросить боеприпас на безопасное расстояние.
Сообщение о взрыве поступило в полицию 19 августа около 20:00.
Мужчину задержали. Во время обыска дома у злоумышленника обнаружили еще один снаряженный корпус боевой ручной противопехотной гранаты «Ф-1».
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 12:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "40-летнего жителя Харьковщины подозревают в попытке подорвать сестру.".