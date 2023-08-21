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Бросил гранату за воротник: на Харьковщине пьяный мужчина чуть не убил сестру

Общество 12:02   21.08.2023
Виктория Яковенко
Бросил гранату за воротник: на Харьковщине пьяный мужчина чуть не убил сестру Фото: ГУНП в Харьковской области

40-летнего жителя Харьковщины подозревают в попытке подорвать сестру.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в селе Лебяжье Красноградского района злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта забросил приведенную в боевую готовность гранату «РГД-5» за воротник сестре. Пострадавшая успела достать и отбросить боеприпас на безопасное расстояние.

Сообщение о взрыве поступило в полицию 19 августа около 20:00.

Мужчину задержали. Во время обыска дома у злоумышленника обнаружили еще один снаряженный корпус боевой ручной противопехотной гранаты «Ф-1».

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 12:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "40-летнего жителя Харьковщины подозревают в попытке подорвать сестру.".