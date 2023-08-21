Кинув гранату за комірець: на Харківщині п’яний чоловік ледь не вбив сестру

40-річного мешканця Харківщини підозрюють у спробі підірвати сестру.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, в селі Леб’яже Красноградського району зловмисник в стані алкогольного сп’яніння під час конфлікту закинув приведену в бойову готовність гранату «РГД-5» за комірець сестрі. Постраждала встигла дістати та відкинути боєприпас до детонації на безпечну від себе відстань.

Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців 19 серпня близько 20:00.

Чоловіка затримали. Під час обшуку вдома у зловмисника знайшли ще один споряджений корпус бойової ручної протипіхотної гранати «Ф-1».

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми.