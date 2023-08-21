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Кинув гранату за комірець: на Харківщині п’яний чоловік ледь не вбив сестру

Суспільство 12:02   21.08.2023
Вікторія Яковенко
Кинув гранату за комірець: на Харківщині п’яний чоловік ледь не вбив сестру Фото: ГУНП в Харківській області

40-річного мешканця Харківщини підозрюють у спробі підірвати сестру.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, в селі Леб’яже Красноградського району зловмисник в стані алкогольного сп’яніння під час конфлікту закинув приведену в бойову готовність гранату «РГД-5» за комірець сестрі. Постраждала встигла дістати та відкинути боєприпас до детонації на безпечну від себе відстань.

Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців 19 серпня близько 20:00.

Чоловіка затримали. Під час обшуку вдома у зловмисника знайшли ще один споряджений корпус бойової ручної протипіхотної гранати «Ф-1».

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 12:02;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "40-річного мешканця Харківщини підозрюють у спробі підірвати сестру.".