Кинув гранату за комірець: на Харківщині п’яний чоловік ледь не вбив сестру
40-річного мешканця Харківщини підозрюють у спробі підірвати сестру.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, в селі Леб’яже Красноградського району зловмисник в стані алкогольного сп’яніння під час конфлікту закинув приведену в бойову готовність гранату «РГД-5» за комірець сестрі. Постраждала встигла дістати та відкинути боєприпас до детонації на безпечну від себе відстань.
Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців 19 серпня близько 20:00.
Чоловіка затримали. Під час обшуку вдома у зловмисника знайшли ще один споряджений корпус бойової ручної протипіхотної гранати «Ф-1».
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 12:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "40-річного мешканця Харківщини підозрюють у спробі підірвати сестру.".