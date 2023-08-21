38 п’яних водіїв виявили на Харківщині за вихідні
Патрульні повідомили, як минули вихідні на Харківщині.
“За минулі вихідні патрульні обробили 694 виклики, виявили 38 водіїв з ознаками сп’яніння, виявили п’ять осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, склали 374 постанови, з яких 326 – за порушення правил дорожнього руху. Також інспектори притягнули до відповідальності 21 пішохода за порушення ПДР”, – навели статистику у пресслужбі Патрульної поліції Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 10:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні повідомили, як минули вихідні на Харківщині".