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38 п’яних водіїв виявили на Харківщині за вихідні

Події 10:58   21.08.2023
Оксана Горун
38 п’яних водіїв виявили на Харківщині за вихідні

Патрульні повідомили, як минули вихідні на Харківщині.

“За минулі вихідні патрульні обробили 694 виклики, виявили 38 водіїв з ознаками сп’яніння, виявили п’ять осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, склали 374 постанови, з яких 326 – за порушення правил дорожнього руху. Також інспектори притягнули до відповідальності 21 пішохода за порушення ПДР”, – навели статистику у пресслужбі Патрульної поліції Харківської області.

Статистика патрульних Харківщини за вихідні

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 10:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні повідомили, як минули вихідні на Харківщині".