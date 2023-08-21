38 пьяных водителей выявили на Харьковщине за выходные
Фото: УПП в Харьковской области
Патрульные сообщили, как прошли выходные на Харьковщине.
«За прошедшие выходные патрульные обработали 694 вызова, обнаружили 38 водителей с признаками опьянения, обнаружили пять лиц, которые имели, вероятно, наркотические вещества, составили 374 постановления, из которых 326 — за нарушение ПДД. Также инспекторы привлекли к ответственности 21 пешехода за нарушение ими ПДД», — привели статистику в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 10:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные сообщили, как прошли выходные на Харьковщине".