Live
  • Пн 21.08.2023
    • Харьков
  •   +31°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.72
    • 🟢

38 пьяных водителей выявили на Харьковщине за выходные

Происшествия 10:58   21.08.2023
Оксана Горун
38 пьяных водителей выявили на Харьковщине за выходные Фото: УПП в Харьковской области

Патрульные сообщили, как прошли выходные на Харьковщине.

«За прошедшие выходные патрульные обработали 694 вызова, обнаружили 38 водителей с признаками опьянения, обнаружили пять лиц, которые имели, вероятно, наркотические вещества, составили 374 постановления, из которых 326 — за нарушение ПДД. Также инспекторы привлекли к ответственности 21 пешехода за нарушение ими ПДД», — привели статистику в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.

Статистика патрульных Харьковщины за выходные

Читайте также: Восемь пожаров из-за обстрелов за сутки произошли на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
Популярно
Враг на Купянском направлении «зализывает раны» — Маляр
Враг на Купянском направлении «зализывает раны» — Маляр
21.08.2023, 09:36
На Харьковщине — попытка наступать, авиаудар и обстрелы — Генштаб
На Харьковщине — попытка наступать, авиаудар и обстрелы — Генштаб
21.08.2023, 07:32
ISW — о Купянском направлении: подтвержденных успехов у РФ нет
ISW — о Купянском направлении: подтвержденных успехов у РФ нет
21.08.2023, 07:57
«Купянск – последний шанс»: цели и потенциал РФ на Харьковщине — обозреватель
«Купянск – последний шанс»: цели и потенциал РФ на Харьковщине — обозреватель
15.08.2023, 12:41
Удары ВСУ по тылам в РФ подрывают боевой дух российских войск в Украине — ISW
Удары ВСУ по тылам в РФ подрывают боевой дух российских войск в Украине — ISW
21.08.2023, 10:04
У врага минус 4 единицы техники: работа харьковских воинов (видео)
У врага минус 4 единицы техники: работа харьковских воинов (видео)
21.08.2023, 11:42

Новости по теме:

10:31
Последствия обстрелов Харьковщины показала полиция (фото)
12:28
Трамвай в Харькове насмерть сбил велосипедиста (фото)
12:05
ДТП в центре Харькова: погибла 25-летняя женщина (фото)
09:13
Не потеряется ни одно доказательство — полиция Харьковщины получила 3D-сканеры
20:10
Полицейского, сбившего насмерть 15-летнюю девочку под Харьковом, уволили — СМИ

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «38 пьяных водителей выявили на Харьковщине за выходные»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 10:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные сообщили, как прошли выходные на Харьковщине".