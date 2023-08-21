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Восемь пожаров из-за обстрелов за сутки произошли на Харьковщине

Происшествия 08:47   21.08.2023
Оксана Горун
Восемь пожаров из-за обстрелов за сутки произошли на Харьковщине

В ГУ ГСЧС Украины сообщили, что локациями пожаров стали Купянск и Волчанск. Купянск враг обстреливал в течение всего дня в воскресенье. В Купянске есть раненые, в Волчанске — погибший.

 «На Харьковщине произошло восемь пожаров, вызванных вражескими обстрелами. В тушении семи из них принимали участие спасатели ГСЧС», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Наибольшее количество пожаров случилось в прифронтовом Купянске. По нему враг бил и утром, и днем, и вечером. Первый пожар возник в 07:49 — армия РФ обстреляла центр города. Загорелось одноэтажное частное здание. Пожар потушили в 9:45, пострадавших не было.

«После обеда в 13:55 враг нанес очередные обстрелы по городу Купянску. Обстрелы пришлись на площадь у здания почтового отделения. Загорелось сразу пять легковых автомобилей. В 14:25 их потушили спасатели 44-й ГСПЧ. Пострадали пять человек», — сообщили в ГСЧС.

В 17:45 армия РФ ударила по учебному зданию — горел спортзал. Потушили в 18:10. В 19:05 начался еще один пожар из-за обстрела — горел частный дом.

«Подразделения ГСЧС не привлекались в связи с повторными обстрелами», — пояснили спасатели.

Наконец, еще два пожара в Купянске возникли в 21:10 и 22:05. Горели частные дома. Жертв и пострадавших нет. Также в результате «прилетов» в городе повреждены газопровод и автомобильный мост.

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По Волчанску враг бил утром 20 августа — в 09:40 и в 09:55.

«В результате ударов загорелась крыша и конструкции недействующего здания больницы площадью 1000 кв. м и сухая трава у частного жилого дома на общей площади около 0,8 га. К тушению пожара привлекались две единицы пожарно-спасательной техники и десять человек личного состава. В 13:50 последняя ячейка горения была ликвидирована. В результате обстрелов погиб мужчина 1952 года рождения, получивший смертельные осколочные ранения», — сообщили в ГСЧС.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 08:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины сообщили, что локациями пожаров стали Купянск и Волчанск. Купянск враг обстреливал в течение всего дня в воскресенье. В Купянске есть раненые, в Волчанске — погибший".