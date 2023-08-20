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7 человек, раненых сегодня в Купянске, в тяжелом состоянии – Синегубов

Происшествия 17:35   20.08.2023
Оксана Якушко
7 человек, раненых сегодня в Купянске, в тяжелом состоянии – Синегубов

В результате артиллерийских обстрелов центра города Купянска пострадали 11 гражданских, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На данный момент 7 человек находятся в тяжелом состоянии, 3 – в среднем. 1 человеку оказали медицинскую помощь на месте. Оккупанты после 14 часов неоднократно били артиллерией прямо по центральной части города, уничтожены и повреждены 5 автомобилей местных жителей, повреждено отделение «Новой почты», возникли несколько пожаров», — рассказал Синегубов.

Напомним, сегодня, 20 августа, враг обстрелял центр Купянска, в результате чего произошли пожары, есть раненые.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 августа 2023 в 17:35;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате артиллерийских обстрелов центра города Купянска пострадали 11 гражданских, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".