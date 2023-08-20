7 человек, раненых сегодня в Купянске, в тяжелом состоянии – Синегубов

В результате артиллерийских обстрелов центра города Купянска пострадали 11 гражданских, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На данный момент 7 человек находятся в тяжелом состоянии, 3 – в среднем. 1 человеку оказали медицинскую помощь на месте. Оккупанты после 14 часов неоднократно били артиллерией прямо по центральной части города, уничтожены и повреждены 5 автомобилей местных жителей, повреждено отделение «Новой почты», возникли несколько пожаров», — рассказал Синегубов.

Напомним, сегодня, 20 августа, враг обстрелял центр Купянска, в результате чего произошли пожары, есть раненые.