Ранены 10 гражданских и фельдшер в результате обстрелов Купянска — Синегубов

Враг весь день наносит артиллерийские удары по Купянску, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По предварительным данным, в результате попадания в жилую часть города ранены 10 человек. Во время оказания помощи пострадал 35-летний фельдшер экстренной медицинской помощи», – рассказал Синегубов.

Повреждены нежилые здания, автомобили.