Ранены 10 гражданских и фельдшер в результате обстрелов Купянска — Синегубов
Враг весь день наносит артиллерийские удары по Купянску, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«По предварительным данным, в результате попадания в жилую часть города ранены 10 человек. Во время оказания помощи пострадал 35-летний фельдшер экстренной медицинской помощи», – рассказал Синегубов.
Повреждены нежилые здания, автомобили.
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2023 в 15:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг весь день наносит артиллерийские удары по Купянску, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".