Поранені 10 цивільних і фельдшер через обстріли по Куп‘янську – Синєгубов
Ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«За попередніми даними, внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 осіб. Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги», – розповів Синєгубов.
Пошкоджені нежитлові будівлі, автомобілі.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2023 в 15:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".