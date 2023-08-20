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Поранені 10 цивільних і фельдшер через обстріли по Куп‘янську – Синєгубов

Події 15:07   20.08.2023
Оксана Якушко
Поранені 10 цивільних і фельдшер через обстріли по Куп‘янську – Синєгубов

Ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«За попередніми даними, внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 осіб. Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги», – розповів Синєгубов.

Пошкоджені нежитлові будівлі, автомобілі.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2023 в 15:07;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".