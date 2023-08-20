Поранені 10 цивільних і фельдшер через обстріли по Куп‘янську – Синєгубов

Ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«За попередніми даними, внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 осіб. Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги», – розповів Синєгубов.

Пошкоджені нежитлові будівлі, автомобілі.