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70-річний чоловік загинув внаслідок обстрілів у Вовчанську на Харківщині

Події 14:49   20.08.2023
Оксана Якушко
70-річний чоловік загинув внаслідок обстрілів у Вовчанську на Харківщині

У Вовчанську вогнеборці ліквідували відразу 2 пожежі у житловому будинку та недіючій будівлі лікувального закладу, які виникли внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у ДСНС у Харківській області.

20 серпня росіяни обстріляли територію лікарні та приватний сектор у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

В результаті обстрілів загинув чоловік 1952 року народження, який отримав смертельні осколкові поранення.

 

Внаслідок ударів загорівся дах та конструкції недіючої будівлі лікарні та суха трава поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 1000 м².

Пожежу гасили 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 осіб особового складу. О 13.50 вогонь ліквідували.

Читайте також: Куп’янськ під артударом. У ДСНС показали, як гасили пожежу після обстрілу

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2023 в 14:49;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську вогнеборці ліквідували відразу 2 пожежі у житловому будинку та недіючій будівлі лікувального закладу, які виникли внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у ДСНС у Харківській області.".