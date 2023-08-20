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Куп’янськ під артударом. У ДСНС показали, як гасили пожежу після обстрілу

Події 12:23   20.08.2023
Оксана Якушко
Куп’янськ під артударом. У ДСНС показали, як гасили пожежу після обстрілу

У Куп’янську рятувальники оперативно ліквідували пожежу, спричинену ворожими обстрілами, повідомили у ДСНС Харківської області.

Вранці 20 серпня ворог завдав чергових обстрілів по центральній частині Куп’янська Харківської області.

Під ворожий артудар потрапила одноповерхова приватна будівля, яка відразу зайнялася. Площа пожежі склала близько 250 м². О 09:45 пожежу погасили.

 

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Від ДСНС на місці події працювали 3 одиниці техніки та 15 осіб особового складу.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2023 в 12:23;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську рятувальники оперативно ліквідували пожежу, спричинену ворожими обстрілами, повідомили у ДСНС Харківської області.".