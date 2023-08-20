Купянск под артударом. В ГСЧС показали, как тушили пожар после обстрела (фото)
В Купянске спасатели оперативно ликвидировали пожар, вызванный вражескими обстрелами, сообщили в ГСЧС Харьковской области.
Утром 20 августа враг в очередной раз обстрелял центральную часть Купянска Харьковской области.
Под вражеский артудар попало одноэтажное частное здание, которое сразу загорелось. Площадь пожара составила около 250 м2. В 09:45 пожар потушили.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
От ГСЧС на месте происшествия работали 3 единицы техники и 15 человек личного состава.
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2023 в 12:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске спасатели оперативно ликвидировали пожар, вызванный вражескими обстрелами, сообщили в ГСЧС Харьковской области.".