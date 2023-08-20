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Купянск под артударом. В ГСЧС показали, как тушили пожар после обстрела (фото)

Происшествия 12:23   20.08.2023
Оксана Якушко
Купянск под артударом. В ГСЧС показали, как тушили пожар после обстрела (фото)

В Купянске спасатели оперативно ликвидировали пожар, вызванный вражескими обстрелами, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Утром 20 августа враг в очередной раз обстрелял центральную часть Купянска Харьковской области.
Под вражеский артудар попало одноэтажное частное здание, которое сразу загорелось. Площадь пожара составила около 250 м2. В 09:45 пожар потушили.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

От ГСЧС на месте происшествия работали 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 августа 2023 в 12:23;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске спасатели оперативно ликвидировали пожар, вызванный вражескими обстрелами, сообщили в ГСЧС Харьковской области.".