Купянск под артударом. В ГСЧС показали, как тушили пожар после обстрела (фото)

В Купянске спасатели оперативно ликвидировали пожар, вызванный вражескими обстрелами, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Утром 20 августа враг в очередной раз обстрелял центральную часть Купянска Харьковской области.

Под вражеский артудар попало одноэтажное частное здание, которое сразу загорелось. Площадь пожара составила около 250 м2. В 09:45 пожар потушили.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

От ГСЧС на месте происшествия работали 3 единицы техники и 15 человек личного состава.