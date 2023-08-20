Из танков обстреляли россияне Купянск на Харьковщине, есть раненый – Синегубов
В настоящее время медики борются за жизнь раненого мужчины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Сегодня около 7:00 утра враг обстрелял Купянск. Тяжелое ранение получил гражданский мужчина около 40 лет. Пока медики борются за его жизнь», — сообщил Синегубов.
За прошедшие сутки под обстрелами врага находились населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.
В Купянске обстрелами поврежден частный дом, произошел пожар на территории мясокомбината.
В результате обстрела села Кругляковка Купянского района произошел пожар на территории лесничества.
В пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены 4 частных дома.
В результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждено здание агропредприятия.
В селе Александровка Богодуховского района обстрелом значительно повреждены складские помещения и хозяйственные постройки гражданских предприятий.
В результате артиллерийских обстрелов села Вильча Чугуевского района повреждены 11 частных домов, здания детского сада, пансионата, пекарни, церкви.
Продолжается разминирование. Пиротехники ГСЧС в сутки обследовали более 3,3 га территории и обезвредили 116 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2023 в 08:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время медики борются за жизнь раненого мужчины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. «Сегодня около 7:00 утра враг обстрелял…".