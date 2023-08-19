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В полночь на Харьковщине из-за обстрела получили ранения двое — Синегубов

Происшествия 08:51   19.08.2023
Оксана Горун
В полночь на Харьковщине из-за обстрела получили ранения двое — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью враг обстреливал Изюмский район, а также Волчанск и Вильчу.

«Минувшей ночью, около полуночи, российские оккупанты обстреляли с. Загрызово Изюмского района. Ранения получили и были госпитализированы женщина 44 лет и 26-летний гражданский мужчина. Кроме того, около 1:00 ночи были обстреляны Волчанск и с. Вильча Чугуевского района. В Вильче повреждены три жилых дома, хозяйственные постройки, здания гражданского предприятия. В Волчанске поврежден дом. Предварительно, без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Он сообщил, что в течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

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«В результате обстрелов Купянска повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки. Вчера днем из танка было обстреляно с. Казачья Лопань Харьковского района. Поврежден жилой дом, летняя кухня и линии электропередач. Используя БПЛА, враг обстрелял с. Глушковка Купянского района. Зафиксировано попадание в открытый участок земли. В с. Чернещина Изюмского района повреждены хозяйственные постройки и электросеть агропредприятия», — перечислил Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 августа 2023 в 08:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью враг обстреливал Изюмский район, а также Волчанск и Вильчу".