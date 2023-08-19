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Опівночі на Харківщині через обстріл зазнали поранень двоє – Синєгубов

Події 08:51   19.08.2023
Оксана Горун
Опівночі на Харківщині через обстріл зазнали поранень двоє – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі ворог обстрілював Ізюмський район, а також Вовчанськ та Вільчу.

Минулої ночі близько опівночі російські окупанти обстріляли с. Загризове Ізюмського району. Поранень зазнали та були госпіталізовані жінка 44 років та 26-річний цивільний чоловік. Крім того, близько 1:00 ночі були обстріляні м. Вовчанськ та с. Вільча Чугуївського району. У Вільчі пошкоджено 3 житлові будинки, господарчі споруди, будівлі цивільного підприємства. У Вовчанську пошкоджено будинок. Попередньо, без постраждалих“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він повідомив, що протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

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“Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди. Вчора вдень з танка було обстріляне с. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено житловий будинок, літню кухню та лінії електропередач. Використовуючи БПЛА, ворог обстріляв с. Глушківка Куп’янського району. Зафіксовано влучання в відкриту ділянку землі. У с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено господарські споруди та електромережа агропідприємства”, – перерахував Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2023 в 08:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі ворог обстрілював Ізюмський район, а також Вовчанськ та Вільчу".