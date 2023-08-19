Вночі у пожежі на Харківщині постраждали жінка та дитина – ДСНС
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Вночі у с. Васищево горів будинок. У лікарні опинилися жінка 1988 року народження та дитина 2012 року народження.
“О 01:46 надійшло повідомлення, що у Харківському районі, сел. Васищево, на вул. 8-го Березня, у 4-поверховому житловому будинку сталася пожежа. Горіла квартира на площі 15 м кв.”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Вогнеборці евакуювали 20 людей.
“На пожежі постраждала жінка 1988 р.н. та дитина 2012 р.н., яких було госпіталізовано на обстеження до 4-ї лікарні міста Харкова”, – зазначили рятувальники.
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Вогонь локалізували о 2:09 та повністю ліквідували о 2:57. Попередньо вважають, що причиною пожежі стало коротке замикання.
Пожеж, викликаних ворожими обстрілами, за добу в регіоні не фіксували.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2023 в 08:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі у с. Васищево горів будинок. У лікарні опинилися жінка 1988 року народження та дитина 2012 року народження".