Вночі у пожежі на Харківщині постраждали жінка та дитина – ДСНС

Вночі у с. Васищево горів будинок. У лікарні опинилися жінка 1988 року народження та дитина 2012 року народження.

“О 01:46 надійшло повідомлення, що у Харківському районі, сел. Васищево, на вул. 8-го Березня, у 4-поверховому житловому будинку сталася пожежа. Горіла квартира на площі 15 м кв.”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогнеборці евакуювали 20 людей.

“На пожежі постраждала жінка 1988 р.н. та дитина 2012 р.н., яких було госпіталізовано на обстеження до 4-ї лікарні міста Харкова”, – зазначили рятувальники.

Вогонь локалізували о 2:09 та повністю ліквідували о 2:57. Попередньо вважають, що причиною пожежі стало коротке замикання.

Пожеж, викликаних ворожими обстрілами, за добу в регіоні не фіксували.