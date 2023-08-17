Чоловік загинув під час пожежі на Харківщині

Пожежа сталася в Чугуївському районі на Харківщині вночі через коротке замикання.

“О 22:25 з причини короткого замкнення електричної мережі трапилась пожежа, на якій загинув 67-річний чоловік. Подія виникла у селищі Чкаловське Чугуївського району”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, горіла прибудова до приватного будинку, а також дах і хатні речі. Вогонь охопив площу 70 квадратних метрів.

“З вогнем боролись рятувальники 39-го ДПРП та 64-ї частини з м. Лисичаська. О 23:15 його вдалось локалізувати та о 00:25 повністю ліквідувати”, – поінформували в ДСНС.