Чоловік загинув під час пожежі на Харківщині
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Пожежа сталася в Чугуївському районі на Харківщині вночі через коротке замикання.
“О 22:25 з причини короткого замкнення електричної мережі трапилась пожежа, на якій загинув 67-річний чоловік. Подія виникла у селищі Чкаловське Чугуївського району”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними рятувальників, горіла прибудова до приватного будинку, а також дах і хатні речі. Вогонь охопив площу 70 квадратних метрів.
“З вогнем боролись рятувальники 39-го ДПРП та 64-ї частини з м. Лисичаська. О 23:15 його вдалось локалізувати та о 00:25 повністю ліквідувати”, – поінформували в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 08:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася в Чугуївському районі на Харківщині вночі через коротке замикання".