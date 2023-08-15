Приватний будинок дві години палав на Харківщині внаслідок обстрілу (фото)
Пожежу у приватному маєтку у Вовчанську, яка сталася внаслідок ворожих обстрілів, ліквідували рятувальники ДСНС у Харківській області.
15 серпня орієнтовно о 12:00 ворог вдарив з артилерії по місту Вовчанськ. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, який загорівся.
Рятувальники застосували 2 пожежні стволи від автоцистерни, аби приборкати вогонь, що охопив площу 300 м². Вогнеборці вже за годину локалізували горіння.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 17:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежу у приватному маєтку у Вовчанську, яка сталася внаслідок ворожих обстрілів, ліквідували рятувальники ДСНС у Харківській області.".