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Приватний будинок дві години палав на Харківщині внаслідок обстрілу (фото)

Події 17:58   15.08.2023
Оксана Якушко
Приватний будинок дві години палав на Харківщині внаслідок обстрілу (фото)

Пожежу у приватному маєтку у Вовчанську, яка сталася внаслідок ворожих обстрілів, ліквідували рятувальники ДСНС у Харківській області.

15 серпня орієнтовно о 12:00 ворог вдарив з артилерії по місту Вовчанськ. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, який загорівся.

 

Рятувальники застосували 2 пожежні стволи від автоцистерни, аби приборкати вогонь, що охопив площу 300 м². Вогнеборці вже за годину локалізували горіння.

Читайте також: Три пожежі виникли на Харківщині через російські обстріли – ДСНС

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 17:58;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежу у приватному маєтку у Вовчанську, яка сталася внаслідок ворожих обстрілів, ліквідували рятувальники ДСНС у Харківській області.".