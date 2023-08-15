Приватний будинок дві години палав на Харківщині внаслідок обстрілу (фото)

Пожежу у приватному маєтку у Вовчанську, яка сталася внаслідок ворожих обстрілів, ліквідували рятувальники ДСНС у Харківській області.

15 серпня орієнтовно о 12:00 ворог вдарив з артилерії по місту Вовчанськ. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, який загорівся.

Рятувальники застосували 2 пожежні стволи від автоцистерни, аби приборкати вогонь, що охопив площу 300 м². Вогнеборці вже за годину локалізували горіння.