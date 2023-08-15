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Частный дом горел два часа на Харьковщине в результате обстрела (фото)

Происшествия 17:58   15.08.2023
Оксана Якушко
Частный дом горел два часа на Харьковщине в результате обстрела (фото)

Пожар в частном имении в Волчанске, который произошел в результате вражеских обстрелов, ликвидировали спасатели ГСЧС в Харьковской области.

15 августа ориентировочно в 12:00 враг ударил из артиллерии по городу Волчанск. Один из снарядов попал в частный дом, который загорелся.

Спасатели применили 2 пожарных ствола от автоцистерны, чтобы обуздать огонь, охвативший площадь 300 м². Пожарные уже через час локализовали горение, а спустя еще час полностью его потушили.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 17:58;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в частном имении в Волчанске, который произошел в результате вражеских обстрелов, ликвидировали спасатели ГСЧС в Харьковской области. ".