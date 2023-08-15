Частный дом горел два часа на Харьковщине в результате обстрела (фото)

Пожар в частном имении в Волчанске, который произошел в результате вражеских обстрелов, ликвидировали спасатели ГСЧС в Харьковской области.

15 августа ориентировочно в 12:00 враг ударил из артиллерии по городу Волчанск. Один из снарядов попал в частный дом, который загорелся.

Спасатели применили 2 пожарных ствола от автоцистерны, чтобы обуздать огонь, охвативший площадь 300 м². Пожарные уже через час локализовали горение, а спустя еще час полностью его потушили.