Частный дом горел два часа на Харьковщине в результате обстрела (фото)
Пожар в частном имении в Волчанске, который произошел в результате вражеских обстрелов, ликвидировали спасатели ГСЧС в Харьковской области.
15 августа ориентировочно в 12:00 враг ударил из артиллерии по городу Волчанск. Один из снарядов попал в частный дом, который загорелся.
Спасатели применили 2 пожарных ствола от автоцистерны, чтобы обуздать огонь, охвативший площадь 300 м². Пожарные уже через час локализовали горение, а спустя еще час полностью его потушили.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 17:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в частном имении в Волчанске, который произошел в результате вражеских обстрелов, ликвидировали спасатели ГСЧС в Харьковской области. ".