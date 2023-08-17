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Мужчина погиб на пожаре на Харьковщине

Происшествия 08:41   17.08.2023
Оксана Горун
Мужчина погиб на пожаре на Харьковщине Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пожар случился в Чугуевском районе на Харьковщине ночью из-за короткого замыкания.

«В 22:25 по причине короткого замыкания электрической сети произошел пожар, на котором погиб 67-летний мужчина. Событие возникло в поселке Чкаловское Чугуевского района», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, горела пристройка к частному дому, а также крыша и домашние вещи. Огонь охватил площадь 70 квадратных метров.

«С огнем боролись спасатели 39-го ГПСП и 64-й части из Лисичаска. В 23:15 его удалось локализовать и в 00:25 полностью ликвидировать», — проинформировали в ГСЧС.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 08:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился в Чугуевском районе на Харьковщине ночью из-за короткого замыкания".