Мужчина погиб на пожаре на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Пожар случился в Чугуевском районе на Харьковщине ночью из-за короткого замыкания.
«В 22:25 по причине короткого замыкания электрической сети произошел пожар, на котором погиб 67-летний мужчина. Событие возникло в поселке Чкаловское Чугуевского района», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данным спасателей, горела пристройка к частному дому, а также крыша и домашние вещи. Огонь охватил площадь 70 квадратных метров.
«С огнем боролись спасатели 39-го ГПСП и 64-й части из Лисичаска. В 23:15 его удалось локализовать и в 00:25 полностью ликвидировать», — проинформировали в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 08:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился в Чугуевском районе на Харьковщине ночью из-за короткого замыкания".