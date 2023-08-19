Ночью в пожаре на Харьковщине пострадали женщина и ребенок — ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Ночью в Васищево горел дом. В больнице оказались женщина 1988 года рождения и ребенок 2012 года рождения.
«В 01:46 поступило сообщение, что в Харьковском районе, пос. Васищево, по ул. 8 Марта, в 4-этажном жилом доме произошел пожар. Горелая квартира на площади 15 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожарные эвакуировали 20 человек.
«На пожаре пострадала женщина 1988 г.р. и ребенок 2012 г.р., которые были госпитализированы на обследование в 4-ю больницу города Харькова», — отметили спасатели.
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Огонь локализовали в 2:09 и полностью ликвидировали в 2:57. Предварительно считают, что причиной пожара стало короткое замыкание.
Пожаров, вызванных вражескими обстрелами, за сутки в регионе не фиксировали.
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- • Дата публикации материала: 19 августа 2023 в 08:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью в Васищево горел дом. В больнице оказались женщина 1988 года рождения и ребенок 2012 года рождения".