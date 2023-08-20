З танків обстріляли росіяни Куп’янськ на Харківщині, є поранений – Синєгубов

Наразі медики борються за життя пораненого чоловіка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні близько 7:00 ранку ворог обстріляв Куп’янськ. Важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років. Наразі медики борються за його життя», – повідомив Синєгубов.

Протягом минулої доби під обстрілами ворога перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

У Куп’янську обстрілами пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа на території м’ясокомбінату.

Внаслідок обстрілу села Кругляківка Куп’янського району сталася пожежа на території лісництва.

У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 4 приватні будинки.

Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю агропідприємства.

У селі Олександрівка Богодухівського району обстрілом значно пошкоджені складські приміщення та господарські споруди цивільних підприємств.

Внаслідок артилерійських обстрілів села Вільча Чугуївського району пошкоджено 11 приватних будинків, будівлі дитячого садку, пансіонату, пекарні, церкви.

Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 3,3 га території та знешкодили 116 вибухонебезпечних предметів.