Live
  • Нд 20.08.2023
    • Харків
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

З танків обстріляли росіяни Куп’янськ на Харківщині, є поранений – Синєгубов

Події 08:47   20.08.2023
Оксана Якушко
З танків обстріляли росіяни Куп’янськ на Харківщині, є поранений – Синєгубов

Наразі медики борються за життя пораненого чоловіка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

«Сьогодні близько 7:00 ранку ворог обстріляв Куп’янськ. Важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років. Наразі медики борються за його життя», – повідомив Синєгубов.

 

Протягом минулої доби під обстрілами ворога перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

 

У Куп’янську обстрілами пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа на території м’ясокомбінату.

 

Внаслідок обстрілу села Кругляківка Куп’янського району сталася пожежа на території лісництва.

 

У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 4 приватні будинки.

 

Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю агропідприємства.

 

У селі Олександрівка Богодухівського району обстрілом значно пошкоджені складські приміщення та господарські споруди цивільних підприємств.

 

Внаслідок артилерійських обстрілів села Вільча Чугуївського району пошкоджено 11 приватних будинків, будівлі дитячого садку, пансіонату, пекарні, церкви.

 

Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 3,3 га території та знешкодили 116 вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Опівночі на Харківщині через обстріл зазнали поранень двоє – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Трава і комора горіли на Харківщині через обстріли росіян – ДСНС
Трава і комора горіли на Харківщині через обстріли росіян – ДСНС
20.08.2023, 09:05
З танків обстріляли росіяни Куп’янськ на Харківщині, є поранений – Синєгубов
З танків обстріляли росіяни Куп’янськ на Харківщині, є поранений – Синєгубов
20.08.2023, 08:47
“Збудували раз, збудуємо і вдруге”: Роганський м’ясокомбінат йде з Харківщини
“Збудували раз, збудуємо і вдруге”: Роганський м’ясокомбінат йде з Харківщини
18.08.2023, 22:33
Авіаудар по Котлярівці на Харківщині завдали росіяни – Генштаб ЗСУ
Авіаудар по Котлярівці на Харківщині завдали росіяни – Генштаб ЗСУ
20.08.2023, 07:56
Як атаки дронів по Москві захищають Харків від ракет С-300 – думка
Як атаки дронів по Москві захищають Харків від ракет С-300 – думка
19.08.2023, 21:18
Сьогодні 20 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 20 серпня: яке свято та день в історії
20.08.2023, 06:00

Новини за темою:

08:47
З танків обстріляли росіяни Куп’янськ на Харківщині, є поранений – Синєгубов
07:56
Авіаудар по Котлярівці на Харківщині завдали росіяни – Генштаб ЗСУ
21:04
Два ворожі танки за $8,5 млн підбили дрони харківської 92-ї ОШБр (відео)
18:29
З танка обстріляли Козачу Лопань: Синєгубов навів приклад, як евакуація рятує
16:35
Будування фортифікаційних споруд – у пріоритеті на Харківщині – Синєгубов

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «З танків обстріляли росіяни Куп’янськ на Харківщині, є поранений – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2023 в 08:47;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі медики борються за життя пораненого чоловіка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".