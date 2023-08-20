70-летний мужчина погиб в результате обстрелов в Волчанске на Харьковщине

В Волчанске пожарные ликвидировали сразу 2 пожара в жилом доме и недействующей больнице, возникших в результате вражеских обстрелов, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

20 августа россияне обстреляли территорию больницы и частный сектор в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области.

В результате обстрелов погиб мужчина 1952 года рождения, получивший смертельные осколочные ранения.

В результате артударов загорелась крыша и конструкции недействующего здания больницы и сухая трава вблизи частного жилого дома на общей площади около 1000 м².

Пожар тушили 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава. В 13:50 огонь ликвидировали.