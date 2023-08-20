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70-летний мужчина погиб в результате обстрелов в Волчанске на Харьковщине

Происшествия 14:49   20.08.2023
Оксана Якушко
70-летний мужчина погиб в результате обстрелов в Волчанске на Харьковщине

В Волчанске пожарные ликвидировали сразу 2 пожара в жилом доме и недействующей больнице, возникших в результате вражеских обстрелов, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

20 августа россияне обстреляли территорию больницы и частный сектор в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области.

В результате обстрелов погиб мужчина 1952 года рождения, получивший смертельные осколочные ранения.

В результате артударов загорелась крыша и конструкции недействующего здания больницы и сухая трава вблизи частного жилого дома на общей площади около 1000 м².

Пожар тушили 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава. В 13:50 огонь  ликвидировали.

Читайте также: Купянск под артударом. В ГСЧС показали, как тушили пожар после обстрела (фото)

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 августа 2023 в 14:49;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске пожарные ликвидировали сразу 2 пожара в жилом доме и недействующей больнице, возникших в результате вражеских обстрелов, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".