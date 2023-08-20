70-летний мужчина погиб в результате обстрелов в Волчанске на Харьковщине
В Волчанске пожарные ликвидировали сразу 2 пожара в жилом доме и недействующей больнице, возникших в результате вражеских обстрелов, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
20 августа россияне обстреляли территорию больницы и частный сектор в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области.
В результате обстрелов погиб мужчина 1952 года рождения, получивший смертельные осколочные ранения.
В результате артударов загорелась крыша и конструкции недействующего здания больницы и сухая трава вблизи частного жилого дома на общей площади около 1000 м².
Пожар тушили 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава. В 13:50 огонь ликвидировали.
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2023 в 14:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске пожарные ликвидировали сразу 2 пожара в жилом доме и недействующей больнице, возникших в результате вражеских обстрелов, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".