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7 людей, поранених сьогодні у Куп’янську, у важкому стані – Синєгубов

Події 17:35   20.08.2023
Оксана Якушко
7 людей, поранених сьогодні у Куп’янську, у важкому стані – Синєгубов

Внаслідок артилерійських обстрілів центру міста Куп’янськ постраждали 11 цивільних, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«На цю хвилину 7 людей перебувають у важкому стані, 3 – у середньому. 1 людині надали медичну допомогу на місці. Окупанти після 14 год завдали кількаразові удари артилерією просто по центральній частині міста, знищені та пошкоджені 5 автомобілів місцевих жителів, пошкоджене відділення «Нової пошти», виникли кілька пожеж», – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, ворог обстріляв центр Куп’янська, внаслідок чого сталися пожежі, є поранені.

Читайте також: Поранені 10 цивільних і фельдшер через обстріли по Куп‘янську – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2023 в 17:35;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок артилерійських обстрілів центру міста Куп’янськ постраждали 11 цивільних, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".