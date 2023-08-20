7 людей, поранених сьогодні у Куп’янську, у важкому стані – Синєгубов

Внаслідок артилерійських обстрілів центру міста Куп’янськ постраждали 11 цивільних, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«На цю хвилину 7 людей перебувають у важкому стані, 3 – у середньому. 1 людині надали медичну допомогу на місці. Окупанти після 14 год завдали кількаразові удари артилерією просто по центральній частині міста, знищені та пошкоджені 5 автомобілів місцевих жителів, пошкоджене відділення «Нової пошти», виникли кілька пожеж», – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, ворог обстріляв центр Куп’янська, внаслідок чого сталися пожежі, є поранені.