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Росіяни вдарили по центру Куп’янська на Харківщині, 5 автівок загорілися

Події 15:27   20.08.2023
Оксана Якушко
Росіяни вдарили по центру Куп’янська на Харківщині, 5 автівок загорілися

Ворог обстріляв середмістя Куп’янська, внаслідок чого сталися пожежі, є поранені, повідомили у ДСНС Харківської області.

Вдень 20 серпня росіяни обстріляли центр Куп’янська – удари припали на площу біля будівлі поштового відділення.

Зайнялося відразу п’ять легкових автомобілів.
О 14.25 пожежу ліквідували.

Є поранені, їхня кількість уточнюється. Від ДСНС на місці події працювало 2 одиниці техніки та 9 осіб особового складу.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2023 в 15:27;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог обстріляв середмістя Куп’янська, внаслідок чого сталися пожежі, є поранені, повідомили у ДСНС Харківської області.".