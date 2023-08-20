Росіяни вдарили по центру Куп’янська на Харківщині, 5 автівок загорілися
Ворог обстріляв середмістя Куп’янська, внаслідок чого сталися пожежі, є поранені, повідомили у ДСНС Харківської області.
Вдень 20 серпня росіяни обстріляли центр Куп’янська – удари припали на площу біля будівлі поштового відділення.
Зайнялося відразу п’ять легкових автомобілів.
О 14.25 пожежу ліквідували.
Є поранені, їхня кількість уточнюється. Від ДСНС на місці події працювало 2 одиниці техніки та 9 осіб особового складу.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2023 в 15:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог обстріляв середмістя Куп’янська, внаслідок чого сталися пожежі, є поранені, повідомили у ДСНС Харківської області.".