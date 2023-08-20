Росіяни вдарили по центру Куп’янська на Харківщині, 5 автівок загорілися

Ворог обстріляв середмістя Куп’янська, внаслідок чого сталися пожежі, є поранені, повідомили у ДСНС Харківської області.

Вдень 20 серпня росіяни обстріляли центр Куп’янська – удари припали на площу біля будівлі поштового відділення.

Зайнялося відразу п’ять легкових автомобілів.

О 14.25 пожежу ліквідували.

Є поранені, їхня кількість уточнюється. Від ДСНС на місці події працювало 2 одиниці техніки та 9 осіб особового складу.