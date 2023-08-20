Россияне ударили по центру Купянска на Харьковщине, 5 автомобилей загорелись
Враг обстрелял центр Купянска, в результате чего произошли пожары, есть раненые, сообщили в ГСЧС Харьковской области.
Днем 20 августа россияне обстреляли центр Купянска – удары пришлись на площадь у здания почтового отделения.
Загорелось сразу пять легковых автомобилей.
В 14:25 пожар ликвидировали.
Есть раненые, их количество уточняется. От ГСЧС на месте происшествия работало 2 единицы техники и 9 человек личного состава.
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2023 в 15:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг обстрелял центр Купянска, в результате чего произошли пожары, есть раненые, сообщили в ГСЧС Харьковской области.".