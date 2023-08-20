Россияне ударили по центру Купянска на Харьковщине, 5 автомобилей загорелись

Враг обстрелял центр Купянска, в результате чего произошли пожары, есть раненые, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Днем 20 августа россияне обстреляли центр Купянска – удары пришлись на площадь у здания почтового отделения.

Загорелось сразу пять легковых автомобилей.

В 14:25 пожар ликвидировали.

Есть раненые, их количество уточняется. От ГСЧС на месте происшествия работало 2 единицы техники и 9 человек личного состава.