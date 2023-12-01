Росіяни штурмували позиції біля Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники відбили 9 атак на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку противник з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Уди, Тернова, Вовчанськ, Варварівка Харківської області.
На Куп’янському напрямку під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: артиллерия, атака, Генштаб ВСУ, купянское направление, миномет, обстреляли, россияне, харківщина, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 20:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники відбили 9 атак на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.".