Росіяни штурмували позиції біля Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Українські захисники відбили 9 атак на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Уди, Тернова, Вовчанськ, Варварівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.