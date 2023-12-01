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Росіяни штурмували позиції біля Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 20:14   01.12.2023
Оксана Якушко
Росіяни штурмували позиції біля Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники відбили 9 атак на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Уди, Тернова, Вовчанськ, Варварівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Читайте також: Генштаб повідомив про сім атак на Куп’янському напрямку та три авіаудари

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 20:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники відбили 9 атак на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.".