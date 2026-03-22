Трегубов: погибли ли все россияне в Купянске и как трое «взяли» Куриловку

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов не подтверждает заявления российских медиа о гибели последних в Купянске военных РФ под завалами больницы. Однако, по его словам, оставшиеся там — в критическом положении. В то же время на Волчанском направлении противник продолжает постоянно давить.

«В Купянске уже речь идет о последних днях и последних людях, буквально. Уже некоторые российские медиа отчитались о том, что там их не осталось, они все погибли под руинами больницы. Я пока не готов подтвердить. Там за последние дни были зафиксированы некоторые позывные на территории непосредственно города. Но, тем не менее, там уже понятно, что им гаечка в ближайшее время», — отметил он.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Вместе с тем, по словам Трегубова, активное давление противник оказывает на плацдарм украинских сил на левом берегу Оскола, в частности в сторону Куриловки.

«Недавно было заявление о том, что якобы в Куриловку зашли российские войска, и это было чистой правдой. Зашли три человека буквально. Ну, где-то так. Малые группы постоянно пытаются лезть на восток и подбираться к Купянску-Узловому. Без особых успехов сейчас, но попытки действительно активные», — рассказал спикер.

На Волчанском направлении, по его словам, давление также активно. Россияне постоянно атакуют в районе Волчанских Хуторов и Вильчи, пытаясь вытеснить украинские войска из южных районов и с южных окраин города.

«Но это неизменная ситуация уже довольно давно. Скажу так, там неудобные позиции, но, несмотря на это, их держат уже месяцами. Каким-то чудом, но держат», — подчеркнул Трегубов.

Он также рассказал, что ключевую роль в сдерживании противника сейчас играют дроны, которые стали главным средством поражения. Артиллерия, в отличие от предыдущих лет, отошла на второй план. Что касается ожидаемого увеличения количества FPV-дронов у россиян, Трегубов отметил, что тактика оккупантов не изменится — это будут те же самые малые штурмовые группы.