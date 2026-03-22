Live

Трегубов: чи загинули всі росіяни в Куп’янську та як троє “взяли” Курилівку

Фронт 10:42   22.03.2026
Олена Нагорна
Трегубов: чи загинули всі росіяни в Куп’янську та як троє “взяли” Курилівку

Речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов не підтверджує заяви російських медіа про загибель останніх у Куп’янську військових РФ під завалами лікарні. Однак, за його словами, ті, що залишилися, – у критичному становищі. У той самий час на Вовчанському напрямку супротивник продовжує постійно тиснути.

“У Куп’янську вже йдеться про останні дні і останніх людей, буквально. Там вже деякі російські медіа звітували про те, що там їх не залишилось, вони всі загинули під руїнами лікарні. Я поки що не готовий підтвердити. Там за останні дні було зафіксовано деякі позивні на території безпосередньо міста. Але, тим не менш, там вже зрозуміло, що їм гаєчка в найближчі часи”, — зазначив він.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Натомість, за словами Трегубова, активний тиск супротивник чинить на плацдарм українських сил на лівому березі Осколу, зокрема в бік Курилівки. Однак, за його даними, інформація про взяття населеного пункту була перебільшена.

“Нещодавно була заява про те, що начебто в Курилівку зайшли російські війська, і це було щирою правдою. Зайшли три особи буквально. Ну, десь так. Малі групи постійно намагаються лізти на схід і підбиратися до Куп’янська-Вузлового. Без особливих успіхів зараз, але спроби дійсно активні”, — розповів речник.

На Вовчанському напрямку, за його словами, тиск також активний. Росіяни постійно атакують в районі Вовчанських Хуторів та Вільчі, намагаючись витіснити українські війська з південних районів і південних околиць міста.

“Але це незмінна ситуація вже доволі давно. Скажу так, там незручні позиції, але, попри це, їх тримають вже місяцями. Якось дивом, але тримають”, — наголосив Трегубов.

Він також розповів, що ключову роль у стримуванні супротивника нині відіграють дрони, які стали головним засобом ураження. Натомість артилерія, на відміну від попередніх років, відійшла на другий план. Щодо очікуваного збільшення кількості FPV-дронів у росіян, Трегубов зазначив, що тактика окупантів не зміниться — це будуть ті ж самі малі штурмові групи.

Читайте також: РФ готується до наступів на Харківщині найближчими тижнями — Трегубов

Автор: Олена Нагорна
Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2026 в 10:42;

