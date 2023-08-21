Вісім пожеж через обстріли за добу сталося на Харківщині

У ГУ ДСНС України повідомили, що локаціями пожеж стали Куп’янськ та Вовчанськ. Куп’янськ ворог обстрілював протягом усього дня в неділю. У Куп’янську є поранені, у Вовчанську – загиблий.

“На Харківщині трапилось вісім пожеж, спричинених ворожими обстрілами. У гасінні семи з них брали участь рятувальники ДСНС”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Найбільша кількість пожеж сталася у прифронтовому Куп’янську. По ньому ворог бив і вранці, і вдень, і ввечері. Перша пожежа виникла о 07:49 – армія РФ обстріляла центр міста. Зайнялася одноповерхова приватна будівля. Пожежу загасили о 9:45, постраждалих не було.

“По обіді о 13:55 ворог завдав чергових обстрілів по місту Куп’янську. Обстріли прийшлись на площу біля будівлі поштового відділення. Загорілося відразу п’ять легкових автомобілів. О 14:25 їх загасили рятувальники 44-ї ДРПЧ. Постраждало п’ять людей”, — повідомили в ДСНС.

О 17:45 армія РФ вдарила по навчальній будівлі – горів спортзал. Загасили о 18:10. О 19:05 розпочалася ще одна пожежа через обстріл – горіла приватна оселя.

“Підрозділи ДСНС не залучалися у зв’язку з повторним обстрілом”, – пояснили рятувальники.

Зрештою, ще дві пожежі у Куп’янську виникли о 21:10 та 22:05. Горіли приватні будинки. Жертв та постраждалих немає. Також внаслідок “прильотів” у місті пошкоджено газопровід та автомобільний міст.

По Вовчанську ворог бив вранці 20 серпня – о 09:40 та о 09:55.

“Внаслідок ударів загорівся дах та конструкції будівлі лікарні, що не діє, площею 1000 кв. м та суха трава поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 0,8 га. До гасіння пожежі залучались дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та десять осіб особового складу. О 13:50 останній осередок горіння був ліквідований. В результаті обстрілів загинув чоловік 1952 року народження, який отримав смертельні осколкові поранення”, – повідомили в ДСНС.