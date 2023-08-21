Вбивство в Лозовій: жінка під час сварки зарізала чоловіка

На Харківщині жінка смертельно вдарила власного чоловіка ножем у живіт.

Як розповіли в Харківській обласній прокуратурі, 9 серпня в одному з будинків у Лозовій зібралась компанія з трьох людей, щоб «розслабитися». Напідпитку подружжя прийшло в гості до своєї знайомої. Під час застілля між чоловіком і жінкою виник конфлікт.

Підозрювана схопила кухонний ніж і вдарила ним свого чоловіка у живіт. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.

37-річній жінці повідомили про підозру в заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 ККУ).