Вбивство в Лозовій: жінка під час сварки зарізала чоловіка
Фото: Харківська обласна прокуратура
На Харківщині жінка смертельно вдарила власного чоловіка ножем у живіт.
Як розповіли в Харківській обласній прокуратурі, 9 серпня в одному з будинків у Лозовій зібралась компанія з трьох людей, щоб «розслабитися». Напідпитку подружжя прийшло в гості до своєї знайомої. Під час застілля між чоловіком і жінкою виник конфлікт.
Підозрювана схопила кухонний ніж і вдарила ним свого чоловіка у живіт. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.
37-річній жінці повідомили про підозру в заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 12:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині жінка смертельно вдарила власного чоловіка ножем у живіт.".