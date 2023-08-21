Live
  • Пн 21.08.2023
    • Харків
  •   +32°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.72
    • 🟢

Вбивство в Лозовій: жінка під час сварки зарізала чоловіка

Події 12:23   21.08.2023
Вікторія Яковенко
Вбивство в Лозовій: жінка під час сварки зарізала чоловіка Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині жінка смертельно вдарила власного чоловіка ножем у живіт.

Як розповіли в Харківській обласній прокуратурі, 9 серпня в одному з будинків у Лозовій зібралась компанія з трьох людей, щоб «розслабитися». Напідпитку подружжя прийшло в гості до своєї знайомої. Під час застілля між чоловіком і жінкою виник конфлікт.

Підозрювана схопила кухонний ніж і вдарила ним свого чоловіка у живіт. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.

37-річній жінці повідомили про підозру в заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 ККУ).

Читайте також: Кинув гранату за комірець: на Харківщині п’яний чоловік ледь не вбив сестру

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові з батька, який не платив аліменти двом дітям, стягнули 560 тис. грн
У Харкові з батька, який не платив аліменти двом дітям, стягнули 560 тис. грн
21.08.2023, 13:30
Мешканці Харкова зможуть отримати грошову допомогу від ООН
Мешканці Харкова зможуть отримати грошову допомогу від ООН
13.10.2022, 13:26
«Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО» – Зеленський (відео)
«Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО» – Зеленський (відео)
20.08.2023, 20:16
На Харківщині – спроба наступати, авіаудар та обстріл – Генштаб
На Харківщині – спроба наступати, авіаудар та обстріл – Генштаб
21.08.2023, 07:32
Кинув гранату за комірець: на Харківщині п’яний чоловік ледь не вбив сестру
Кинув гранату за комірець: на Харківщині п’яний чоловік ледь не вбив сестру
21.08.2023, 12:02
На Харківському напрямку українські воїни знищили багато росіян (відео)
На Харківському напрямку українські воїни знищили багато росіян (відео)
20.08.2023, 19:55

Новини за темою:

12:02
Кинув гранату за комірець: на Харківщині п’яний чоловік ледь не вбив сестру
11:14
Росіяни пошкодили газопровід на Харківщині: без газу понад 4 тис. куп’янчан
21:36
Під час повторного обстрілу Куп’янська на Харківщині поранено поліціянта
09:05
Трава і комора горіли на Харківщині через обстріли росіян – ДСНС
08:47
З танків обстріляли росіяни Куп’янськ на Харківщині, є поранений – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Вбивство в Лозовій: жінка під час сварки зарізала чоловіка»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 12:23;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині жінка смертельно вдарила власного чоловіка ножем у живіт.".