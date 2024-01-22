Live
  • Пн 22.01.2024
    • Харьков
  •   -7°С
  • USD 37.53
  • EUR 40.84

Не хотела уезжать. В Германии судят украинку, зарезавшую хозяина дома

Мир 20:57   22.01.2024
Оксана Якушко
Не хотела уезжать. В Германии судят украинку, зарезавшую хозяина дома

В Германии начался суд над украинкой, которая зарезала хозяина дома, потому что не хотела из него съезжать, пишет BILD.

54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.

Юрген и Елена познакомились ещё 15 лет назад через портал онлайн-знакомств. У них завязались отношения, однако с 2013 года, как говорится в обвинительном заключении, Юрген «дистанцировался» от Елены. Но они продолжали общаться.

После начала российского вторжения в феврале 2022 года Елена сначала переехала к своей сестре в город Шварцвальд, однако потом появилась с чемоданами в доме Юргена в Дахау. IT-специалист согласился принять её на некоторое время, однако украинка осталась в его доме практически на год и заставляла Юргена прописать её у себя.

По версии следствия, Елена вела себя агрессивно и не реагировали на попытки Юргена уговорить её покинуть дом. Опасаясь женщины, немец спал вместе со своими детьми на диване.

5 февраля 2023 года Елена во время очередной ссоры в присутствии семьи Юргена схватила кухонный нож и нанесла хозяину дома несколько ранений в верхнюю часть тела. Юрген истёк кровью прямо на месте, медики констатировали его смерть.

Читайте также: Порноактёр и учитель приютил бежавшую из Украины писательницу и изнасиловал ее

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 22.01: смертельный обстрел Купянска, школа в укрытии
Главные новости Харькова 22.01: смертельный обстрел Купянска, школа в укрытии
22.01.2024, 21:39
Очередной смертельный пожар на Харьковщине: трое погибших
Очередной смертельный пожар на Харьковщине: трое погибших
22.01.2024, 21:10
В Харькове избили и изнасиловали женщину в цеху: задержали двух мужчин
В Харькове избили и изнасиловали женщину в цеху: задержали двух мужчин
22.01.2024, 13:24
Трамп после избрания начнет гражданскую войну в США в 2025 — Тимоти Снайдер
Трамп после избрания начнет гражданскую войну в США в 2025 — Тимоти Снайдер
22.01.2024, 19:53
Вузы Харькова в войну увеличили набор и открыли представительства за границей
Вузы Харькова в войну увеличили набор и открыли представительства за границей
22.01.2024, 08:53
День Соборности в Харькове — с рушником единения и флагом от Залужного (видео)
День Соборности в Харькове — с рушником единения и флагом от Залужного (видео)
22.01.2024, 20:32

Новости по теме:

15:10
Порноактёр и учитель приютил бежавшую из Украины писательницу и изнасиловал ее
12:27
Беженка-харьковчанка наладила «бизнес» на обмане других беженцев
07:42
16-летняя беженка с Харьковщины родила на Львовщине

Вы читали новость: «Не хотела уезжать. В Германии судят украинку, зарезавшую хозяина дома»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 20:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Германии начался суд над украинкой, которая зарезала хозяина дома, потому что не хотела из него съезжать, пишет BILD.".