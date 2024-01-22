Не хотела уезжать. В Германии судят украинку, зарезавшую хозяина дома
В Германии начался суд над украинкой, которая зарезала хозяина дома, потому что не хотела из него съезжать, пишет BILD.
54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.
Юрген и Елена познакомились ещё 15 лет назад через портал онлайн-знакомств. У них завязались отношения, однако с 2013 года, как говорится в обвинительном заключении, Юрген «дистанцировался» от Елены. Но они продолжали общаться.
После начала российского вторжения в феврале 2022 года Елена сначала переехала к своей сестре в город Шварцвальд, однако потом появилась с чемоданами в доме Юргена в Дахау. IT-специалист согласился принять её на некоторое время, однако украинка осталась в его доме практически на год и заставляла Юргена прописать её у себя.
По версии следствия, Елена вела себя агрессивно и не реагировали на попытки Юргена уговорить её покинуть дом. Опасаясь женщины, немец спал вместе со своими детьми на диване.
5 февраля 2023 года Елена во время очередной ссоры в присутствии семьи Юргена схватила кухонный нож и нанесла хозяину дома несколько ранений в верхнюю часть тела. Юрген истёк кровью прямо на месте, медики констатировали его смерть.
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: беженка, германия, зарезала, суд, украинка, хозяин дома;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 20:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Германии начался суд над украинкой, которая зарезала хозяина дома, потому что не хотела из него съезжать, пишет BILD.".