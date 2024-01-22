Не хотіла їхати. У Німеччині судять українку, яка зарізала господаря будинку

У Німеччині розпочався суд над українкою, яка зарізала господаря будинку, бо не хотіла з’їжджати від нього, пише BILD.

54-річний IT-фахівець Юрген Ф. із Дахау поселив знайому з України Олену К. у своєму будинку після початку російського вторгнення. Тепер Олена постала перед Другим окружним судом Мюнхена, бо вбила Юргена, вдаривши ножем у шию, бо не хотіла з’їжджати з його будинку.

Юрген та Олена познайомилися ще 15 років тому через портал онлайн-знайомств. У них почалися стосунки, проте з 2013 року, як говориться в обвинувальному висновку, Юрген «дистанціювався» від Олени. Але вони й далі спілкувалися.

Після початку російського вторгнення у лютому 2022 року Олена спочатку переїхала до своєї сестри в місто Шварцвальд, але потім з’явилася з валізами в будинку Юргена в Дахау. IT-фахівець погодився прийняти її на деякий час, проте українка залишилася в його будинку практично на рік і змушувала Юрґена прописати її у себе.

За версією слідства, Олена поводилася агресивно і не реагували на спроби Юргена умовити її покинути будинок. Побоюючись жінки, німець спав разом із дітьми на дивані.

5 лютого 2023 року Олена під час чергової сварки у присутності родини Юргена схопила кухонний ніж та завдала господареві будинку кілька поранень у верхню частину тіла. Юрген стік кров’ю прямо на місці, медики констатували його смерть.