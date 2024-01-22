Live
  • Пн 22.01.2024
    • Харків
  •   -7°С
  • USD 37.53
  • EUR 40.84

Не хотіла їхати. У Німеччині судять українку, яка зарізала господаря будинку

Події 20:57   22.01.2024
Оксана Якушко
Не хотіла їхати. У Німеччині судять українку, яка зарізала господаря будинку

У Німеччині розпочався суд над українкою, яка зарізала господаря будинку, бо не хотіла з’їжджати від нього, пише BILD.

54-річний IT-фахівець Юрген Ф. із Дахау поселив знайому з України Олену К. у своєму будинку після початку російського вторгнення. Тепер Олена постала перед Другим окружним судом Мюнхена, бо вбила Юргена, вдаривши ножем у шию, бо не хотіла з’їжджати з його будинку.

Юрген та Олена познайомилися ще 15 років тому через портал онлайн-знайомств. У них почалися стосунки, проте з 2013 року, як говориться в обвинувальному висновку, Юрген «дистанціювався» від Олени. Але вони й далі спілкувалися.

Після початку російського вторгнення у лютому 2022 року Олена спочатку переїхала до своєї сестри в місто Шварцвальд, але потім з’явилася з валізами в будинку Юргена в Дахау. IT-фахівець погодився прийняти її на деякий час, проте українка залишилася в його будинку практично на рік і змушувала Юрґена прописати її у себе.

За версією слідства, Олена поводилася агресивно і не реагували на спроби Юргена умовити її покинути будинок. Побоюючись жінки, німець спав разом із дітьми на дивані.

5 лютого 2023 року Олена під час чергової сварки у присутності родини Юргена схопила кухонний ніж та завдала господареві будинку кілька поранень у верхню частину тіла. Юрген стік кров’ю прямо на місці, медики констатували його смерть.

Читайте також: Порноактор і вчитель прихистив письменницю, що втекла з України, і зґвалтував

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 22.01: смертельний обстріл Куп’янська, школа в укритті
Головні новини Харкова 22.01: смертельний обстріл Куп’янська, школа в укритті
22.01.2024, 21:39
Чергова смертельна пожежа на Харківщині: троє загиблих
Чергова смертельна пожежа на Харківщині: троє загиблих
22.01.2024, 21:10
Чотири атаки ворога та авіаудари – Генштаб ЗСУ про добу на Харківщині
Чотири атаки ворога та авіаудари – Генштаб ЗСУ про добу на Харківщині
22.01.2024, 20:48
День Соборності в Харкові – з рушником єднання і прапором від Залужного (фото)
День Соборності в Харкові – з рушником єднання і прапором від Залужного (фото)
22.01.2024, 20:32
Трамп після обрання розпочне громадянську війну в США в 2025 – Тімоті Снайдер
Трамп після обрання розпочне громадянську війну в США в 2025 – Тімоті Снайдер
22.01.2024, 19:53
Морозно, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 23 січня
Морозно, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 23 січня
22.01.2024, 20:02

Новини за темою:

15:10
Порноактор і вчитель прихистив письменницю, що втекла з України, і зґвалтував

Ви читали новину: «Не хотіла їхати. У Німеччині судять українку, яка зарізала господаря будинку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 20:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Німеччині розпочався суд над українкою, яка зарізала господаря будинку, бо не хотіла з’їжджати від нього, пише BILD.".