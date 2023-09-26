Порноактёр и учитель приютил бежавшую из Украины писательницу и изнасиловал ее

В Берлине судят 36-летнего Генри Т., который работает учителем музыки, преподаёт фортепиано и саксофон, а в свободное время снимается в порно, сообщает BILD. Берлинская прокуратура предъявила Генри Т. обвинение в изнасиловании беженки из Украины.

На счету Генри Т. более 100 короткометражек. По его собственным заявлениям, он занимался сексом с более чем 500 женщинами. Весной 2022 года он предложил в интернете помощь беженцам из Украины. По версии прокуратуры, Генри Т. подобрал 27-летнюю украинскую писательницу, автора книг для детей, на главном вокзале Берлина 28 мая 2022 года. Они были знакомы два года, но общались только в Интернете. После начала войны он предложил ей жить у него. Буквально через день 36-летний мужчина начал преследовать и лапать женщину. По ее словам, она несколько раз ударила его по руке.

Тогда Генри Т. предложил после этого сделать массаж, чтобы расслабиться. Когда он массировал украинку, то ее изнасиловал, хотя она сопротивлялась.

По версии обвинения, немец запер её в квартире в районе Кёпеник и подверг сексуальному насилию. После случившегося девушка выбежала на балкон и кричала, пыталась вызвать полицию. Генри Т. затащила женщину обратно в квартиру – свидетелем этого стала соседка.

«Вдруг она закричала: “Изнасилование!” Я закрыл ей рот из-за соседей. Никакого изнасилования не было, — заявил мужчина на суде. — Я слышал, как она говорила по телефону. Она сообщила полиции мой адрес, который, должно быть, прочитала в моём партбилете. Я вышел из себя и дал ей пощёчину. Я запер комнаты, чтобы она не взяла нож. Она кричала с балкона, я оттащила её оттуда, мы упали на пол. Я закрыл ей рот».

30 мая украинке удалось бежать. В тот день Генри Т. уехал в город, женщина смогла выбраться, побежала на заправку, где работник вызвал полицию.

Мужчина так объяснил, почему не предохранялся: «Я порноактёр, поэтому сдаю анализы каждые несколько недель. И она строго религиозна, а Папа Римский против презервативов». Сейчас обвиняемый живёт в Нижней Саксонии и занимается недвижимостью.

Украинка даст показания в пятницу. По словам адвоката, она по-прежнему живёт в Берлине, «о ней хорошо заботятся». Приговор ожидается 13 октября.